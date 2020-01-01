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Espreso.tvОбществоВ Крыму только одна украинская школа, - член Меджлиса

В Крыму только одна украинская школа, - член Меджлиса

В аннексированном Крыму официально зарегистрирована только одна школа с изучением украинского языка - в Феодосии

Об этом рассказал руководитель "Крымскотатарского ресурсного центра "Эскендер Бариев в интервью в эфире "Радио Крым.Реалии"

"Единая школа, где изучается украинский язык, работает в Феодосии, но по данным местных жителей и это неправда, язык там не изучают", - сказал он.

По словам Бариевая, в 2019 году "продолжались попытки закрытия крымскотатарских школ".

"Только по официальным данным изменился статус 16 из них 7 школ остались со статусом крымскотатарского языка, 5 школ перевели на двуязычное образование, остальные 4 школы стали общеобразовательные", - сообщил он.

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