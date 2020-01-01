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Espreso.tvОбществоВ Гонконге задержали около 400 человек во время протестов

В Гонконге задержали около 400 человек во время протестов

В ходе новогоднего антиправительственного митинга в Гонконге правоохранители задержали около 400 человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство France Presse.

По данным полиции, все задержанные обвиняются в незаконном собрании и владении оружием.

По информации агентства, всего в демонстрации приняли участие более одного миллиона человек.

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