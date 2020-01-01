В Гонконге задержали около 400 человек во время протестов
1 января, 2020, 19:40
В ходе новогоднего антиправительственного митинга в Гонконге правоохранители задержали около 400 человек
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство France Presse.
По данным полиции, все задержанные обвиняются в незаконном собрании и владении оружием.
По информации агентства, всего в демонстрации приняли участие более одного миллиона человек.
- 31 декабря в Гонконге снова происходили акции гражданского неповиновения: протестующие перекрыли главную улицу и построили "живую цепь".
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