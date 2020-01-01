В Днепре накануне новогодней ночи горел жилой дом, есть погибшие

1 января, 2020, 10:47

Во вторник вечером, 31 декабря, в Шевченковском районе города Днепр произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли двое мужчин

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям .

Как сообщается, в 19:13 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Курганская в Днепре.

"По прибытию на место пожара спасатели установили, что пожар возник в жилой комнате одноэтажного дома. Огнем повреждены стены и потолок дома, уничтожено домашнее имущество внутри. Общая площадь пожара составила 10 кв. Метров. Во время тушения пожара обнаружены тела двух погибших мужского пола" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар удалось локализовать в 19:47, ликвидировать в 20:05.