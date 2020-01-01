В Днепре накануне новогодней ночи горел жилой дом, есть погибшие
1 января, 2020, 10:47
Во вторник вечером, 31 декабря, в Шевченковском районе города Днепр произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли двое мужчин
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям .
Как сообщается, в 19:13 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Курганская в Днепре.
"По прибытию на место пожара спасатели установили, что пожар возник в жилой комнате одноэтажного дома. Огнем повреждены стены и потолок дома, уничтожено домашнее имущество внутри. Общая площадь пожара составила 10 кв. Метров. Во время тушения пожара обнаружены тела двух погибших мужского пола" , - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар удалось локализовать в 19:47, ликвидировать в 20:05.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-