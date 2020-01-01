Убийство Кирилла Тлявова: подозреваемых оставили под стражей, - адвокат
1 января, 2020, 17:10
Переяславский райсуд оставил под стражей трех подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова
Об этом hromadske сообщил адвокат подозреваемого Ивана Приходько Виктор Чевгуз.
По его словам, суд оставил без альтернативы меру пресечения Приходько, а Петровцу и Кривошею дал возможность внесения залога в размере более 280 000 грн.
Еще одному подозреваемому - несовершеннолетнему сыну Владимира Петровца - суд смягчил меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство.
- Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с огнестрельным ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму .
- Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой . 2 июня эти полицейские были задержаны, им сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
- 3 июня раненный полицейскими мальчик умер . Подозрение переквалифицировали на "умышленное убийство".
- Глава полиции Киевщины Ценов ушел с поста , попросив перевести его служить в зону ООС.
- Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что подозреваемым грозит пожизненное заключение .
- Полицейскому, который фигурирует в деле гибели 5-летнего Кирилла Тлявова от огнестрельного ранения, объявили подозрение в убийстве по неосторожности.
- Следователи ГБР завершили досудебное расследование убийства Кирилла Тлявова.
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