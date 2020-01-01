Убийство Кирилла Тлявова: подозреваемых оставили под стражей, - адвокат

1 января, 2020, 17:10

Переяславский райсуд оставил под стражей трех подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

Об этом hromadske сообщил адвокат подозреваемого Ивана Приходько Виктор Чевгуз.

По его словам, суд оставил без альтернативы меру пресечения Приходько, а Петровцу и Кривошею дал возможность внесения залога в размере более 280 000 грн.

Еще одному подозреваемому - несовершеннолетнему сыну Владимира Петровца - суд смягчил меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство.