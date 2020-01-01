Трамп в новогоднюю ночь призвал европейских лидеров и НАТО больше помогать Украине
Об этом президент США сказал, отвечая на вопросы журналистов перед новогодней вечеринкой в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, передает Голос Америки .
Президент США упомянул о большой коррупции в Украине, однако президента Зеленского похвалил.
"Это была идеальный, абсолютно соответствующий разговор с очень хорошим человеком, с очень хорошим президентом. Думаю, он очень хорошо справляется. В значительной степени, почему его избрали президентом, это из-за коррупции. У них очень большая коррупция", - сказал Трамп.
Комментируя дело импичмента, Трамп призвал американцев прочитать расшифровку телефонного разговора с президентом Украины или спросить лично Зеленского.
"Все, что вам нужно сделать - прочитать расшифровку, или вы можете пойти и поговорить с президентом Украины. Президент Украины громко и четко заявил, и я ценю его заявление, он много раз говорил, что не было давления. Министр иностранных дел Украины заявил, что не было никакого давления. И это все дело ", - сказал Трамп.
Американский президент не поскупился на комплимент и для канцлера Германии.
"Очень хорошая женщина, скажу вам честно, канцлер Меркель. Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги (Украине - ред.)? Почему только Соединенные Штаты?", - таким образом президент США призвал европейские страны помогать больше Украине.
Он также добавил, что НАТО должно помогать больше Украины:
"Это НАТО. Эти страны должны вкладывать средства (в бюджет Альянса - ред.), они также должны больше давать Украине", - сказал президент Трамп.
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