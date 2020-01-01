Снег будет, но не везде: прогноз погоды на первый день 2020

1 января, 2020, 10:24

В среду, 1 января, в большинстве областей Украины будет сухо, снег возможен в центре и на востоке страны

Как сообщает Укргидрометцентр , в большинстве областей Украины в течение 1 января 2020 будет сухо, ветер преимущественно северо-западный, с порывами до 15-20 м / с.

Температура воздуха ночью и днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла, на юге будет до + 6 °. В Киеве синоптики прогнозируют от 0 до + 2 ° и переменную облачность, без осадков.

Мокрый снег возможен на востоке и у центре страны. Здесь температура поднимется до 3 ° тепла.

В западных областях температура составит от + 1 ° до + 3 °. На Закарпатье синоптики прогнозируют до плюс 4 °, осадков не ожидается.

В Полтавской и Сумской областях возможен снег, столбики термометров ночью опустятся до -1 °, днем температура поднимется до + 2 °.