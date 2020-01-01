Семьи Небесной сотни обратились в ГПУ из-за потери обвинения по делу о ексберкутовцах, - Закревская

1 января, 2020, 20:18

Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская сообщила об обращении организации "Семьи Героев Небесной сотни" в Генеральную прокуратуру и комиссии по утверждению на административные должности об утрате полного состава обвинения по делу о ексберкутовцах

Об этом она сообщила в Facebook.

"В дополнение к освобождению обвиняемых, мы при рассмотрении ходатайства в апелляционном суде еще и потеряли в полном составе обвинения. Прокуроры, которые должным образом представляли обвинение по делу все эти годы, Алексей Донской, Игорь Земсков, Янис Симонов и остальные группы, не ходили в суд, но также осуществляли важную работу по подготовке к судебным заседаниям, сбора доказательств и т.д., выбросили из дела и заменили на марионеточных прокуроров. "Адвокатская совещательная группа" полностью поддерживает требования пострадавших и также обращается к ГПУ и к комисии - завтра это безобразие могут закрепить, уже неделю проходят собеседования на утверждение в админдолжностях "новых-старых" прокуроров ", - сообщила Закревская.

Она указала, что сторона потерпевших имеет обоснованные опасения, что прокуроры, которые вели дело 5 лет, могут подвергнуть преследованиям.

"Такой местью может быть - не утверждение на административной должности, лишение премий, привлечения к дисциплинарной ответственности и т.д.", - отметила Закревская.

Закревская сообщила, что сторона потерпевших просит, среди прочего, утвердить на административных должностях прокуроров Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова и не утверждать - Сергея Куцего - на должность начальника второго отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013-2014 годах.

Она отметила, что 14 января состоится очередное судебное заседание по делу о расстрелах на Институтской 20 февраля 2014, где на скамье подсудимых не будет ни одного обвиняемого.