"Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина": Сенцов пожелал украинцам одного - победы

1 января, 2020, 14:12

Бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов поздравил украинцев с Новым годом и пожелал главного - победы

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В следующем году я желаю Украине и ее гражданам не только возвращения заключенных, но и самого главного. Того, без чего невозможно непоявление новых пленных. Того, без чего невозможно непоявление новых погибших. Того, без чего невозможно возвращение наших территорий и наступление настоящего мира. Я желаю всем нам одного - победы! Потому что без нее у нас нет будущего. Потому что без нее мы не будем иметь свою страну ", - написал он.

Бывший пленник Кремля также отметил, что ему не безразлично, как называются улицы в его городе: "Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина", - а также разместил портрет Степана Бандеры, 111-я годовщина со дня рождения которого отмечается сегодня.

Подводя итоги, Сенцов отметил, что прошлый год был для него очень важным, как и для более чем сотни заложников и военнопленных, вернувшихся в свои семьи и в свою страну. "Я очень рад за всех освобожденных и бесконечно благодарен тем, кто боролся и завоевал нашу свободу. Спасибо всем!" - отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский , приветствуя украинцев с Новым годом, отметил, что "Не важно, как названа улица", а также - человек "патриот, малоросс, ватник или бандеровец".