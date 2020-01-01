Пусть сбываются самые смелые мечты! С Новым годом! Приветствие пятого президента Петра Порошенко
"В новогодних праздниках есть какая-то магическая сила - при любых обстоятельствах, они приносят непреодолимо хорошее настроение. Кто-кто, а наша команда "Европейской солидарности" никогда не опускает руки. Мы уверены в победе Украины, и нас точно не сломать.
Что же добавляет оптимизма? Во-первых, это запас прочности тех изменений, которые украинцы осуществили в течение пяти лет. Поколебать его оказалось не так просто.
А во-вторых, миллионы людей демонстрируют свою гражданскую позицию. Наша команда чувствует эту поддержку. Она вдохновляет и окрыляет.
Мы вместе защищаем наши ценности. И перспективу членства в ЕС и НАТО. И язык. И веру. И армию. Мы защищаем Вооруженные Силы в тылу, от атак пятой колонны. А Вооруженные Силы крепко держат оборону на фронте. Я благодарю наших воинов за то, что они гарантируют безопасность и дарят веселые и радостные новогодние праздники.
Независимо от того, кто и за кого голосовал на выборах - мы все украинцы, мы все единый украинский народ. Я хочу, чтобы в Новом году, для каждого из нас, сине-желтый флаг единства был важным, чем партийные цвета. Чтобы несмотря на внутренние разногласия, мы сохраняли солидарность перед внешними вызовами. Вместе мы сильны!
Я искренне поздравляю всех украинцев с Новым годом. Мира всей стране! Счастья и благополучия каждой семье! Пусть сбываются самые смелые мечты! С Новым годом! Веселых праздников!"
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-