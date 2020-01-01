Польша возглавила командование силами НАТО
Об этом сообщает Укринформ.
"Совместное Оперативные силы очень высокой готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) - это значительный вклад в нашу общую оборону и сильная презентация возможностей Польши. Эти силы можно немедленно размещать в целях обороны любого союзнического государства перед любой угрозой ", - заявил по этому поводу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
В Силах очень высокой готовности НАТО будет служить 6 тыс. военнослужащих, в том числе 3 тыс. - из Польши. Кроме польских подразделений, США будут поддерживать эти Силы воздушным компонентом и другими боевыми средствами.
Оперативные силы очень высокой готовности НАТО состоят из сухопутного, морского и воздушного компонентов, а также специальных сил и является частью сорокотысячного контингента Сил реагирования Североатлантического альянса.
В прошлом году командование этих сил возглавляла Германия.
VJTF были созданы в ответ на российскую аннексию Крыма в 2014 году. Военнослужащие, делегированные в состав этих сил на основе ротации государствами-членами, должны быть способны в течение 48-72 часов попасть с места своей дислокации в любое место, где необходимо их присутствие.
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