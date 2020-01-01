Перед маршем националистов ко дню рождения Бандеры в Киеве усилили меры безопасности
Об этом сообщает полиция Киева.
"За порядком во время запланированного шествия по случаю 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в усиленном режиме следят работники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. В соответствии с ранее поданной заявкой сегодня в центре столицы запланировано проведение мероприятия с массовым участием граждан. Работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акции ".
Правоохранители также обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским при исполнении ими служебных обязанностей.
Вместе с тем, как сообщается на странице мероприятия, традиционное факельное шествие ко дню рождения Бандеры начнется в 18:00 в парке Тараса Шевченко.
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