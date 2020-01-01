 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОккупанты на Донбассе препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ, - штаб

Оккупанты на Донбассе препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ, - штаб

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает об очередных ограничениях свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС .

"В очередной раз в ежедневном отчете от 31 декабря 2019 СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию Донецкой области через блокпосты возле населенных пунктов Верхнешироковское и Приморское. Кроме того, представители вооруженных формирований Российской Федерации не позволили наблюдателям войти на территорию объекта вооруженных формирований у населенного пункта Михайловка ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации, передвижения или подготовку войск.

Читайте также: Оккупанты обстреляли позиции ВСУ у Зайцевого.
Украинская сторона СЦКК обращает внимание представителей вооруженных формирований РФ на недопустимость действий по воспрепятствованию исполнению представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 января, 2020 среда

31 декабря, 2019 вторник

больше новостей

1 января, 2020 среда

31 декабря, 2019 вторник

30 декабря, 2019 понедельник

29 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать