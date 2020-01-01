Оккупанты на Донбассе препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ, - штаб
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС .
"В очередной раз в ежедневном отчете от 31 декабря 2019 СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию Донецкой области через блокпосты возле населенных пунктов Верхнешироковское и Приморское. Кроме того, представители вооруженных формирований Российской Федерации не позволили наблюдателям войти на территорию объекта вооруженных формирований у населенного пункта Михайловка ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации, передвижения или подготовку войск.
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Украинская сторона СЦКК обращает внимание представителей вооруженных формирований РФ на недопустимость действий по воспрепятствованию исполнению представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии.
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