Оккупанты на Донбассе препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ, - штаб

1 января, 2020, 12:45

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает об очередных ограничениях свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС .

"В очередной раз в ежедневном отчете от 31 декабря 2019 СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию Донецкой области через блокпосты возле населенных пунктов Верхнешироковское и Приморское. Кроме того, представители вооруженных формирований Российской Федерации не позволили наблюдателям войти на территорию объекта вооруженных формирований у населенного пункта Михайловка ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации, передвижения или подготовку войск.

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Украинская сторона СЦКК обращает внимание представителей вооруженных формирований РФ на недопустимость действий по воспрепятствованию исполнению представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии.