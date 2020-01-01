Новый год на Софийской площади встретили более 100 тыс.человек, на Контрактовой - более 40, - КГГА
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Более 100 000 киевлян и гостей города встречали Новый 2020 год на Софийской площади, где состоялся грандиозный концерт с участием популярных украинских исполнителей.
Празднование продолжится и сегодня. Так, 1 января 2020 со сцены на Софийской площади с Новым годом будут поздравлять "Kyiv Fantastic Orchestra", Barleben и Андрей Стукало. Концерт начнется в 17:00.
Продолжается празднование и на Контрактовой площади, которую в новогоднюю ночь, по информации организаторов, посетили более 40 000 киевлян и гостей столицы. Здесь можно посетить стрит-арт каток, Резиденцию Святого Николая, покататься на большом колесе обозрения и любимых горках. А также на локации постоянно работает ярмарка с фудкорт.
Всего в этом году программа новогодних и рождественских праздников в Киеве содержит 15 тематических событий, в рамках которых происходит не менее 100 различных мероприятий. Кроме того, в течение праздничного периода в районах города запланировано более 250 тематических мероприятий.
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