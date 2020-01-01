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Espreso.tvОбществоНовогодняя ночь прошла без особых нарушений, - МВД

Новогодняя ночь прошла без особых нарушений, - МВД


фото: facebook/mvs.gov.ua
Министерство внутренних дел отчиталось о работе патрульных в ночь на 1 января

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

Всего на ночную смену вышло 2040 патрульных.

"Они обеспечивали публичную безопасность и правопорядок на улицах, центральных площадях наших городов, патрулировали автодороги Украины. Проработали 2716 вызовов, из них 335 - о нарушении тишины. Ночная смена прошла без особых нарушений общественной безопасности нашими гражданами", - говорится в сообщении.

 

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