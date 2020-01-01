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Espreso.tvОбществоНа Донбассе во вторник - пять нарушений "тишины", без потерь

На Донбассе во вторник - пять нарушений "тишины", без потерь

31 декабря вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений по вооружению БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Один обстрел - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - зафиксировано вблизи Авдеевки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиций украинских защитников четыре раза:

дважды рядом с населенным пунктом Зайцево - с вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов;
у Новолуганское - с станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Вчера, 31 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

"С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - отмечается в сообщении.

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