Хорватия возглавила Совет Евросоюза
1 января, 2020, 17:25
Хорватия будет исполнять полномочия главы Совета ЕС до 30 июня 2020 года
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .
Как сообщается, полномочия Загреба продлятся до 30 июня текущего года, затем ее сменит Германия.
Загреб планирует посвятить свое председательство под девизом "Сильная Европа в меняющемся мире" проблем демографии и расширения Евросоюза на юго-восток.
В последующие шесть месяцев представители Хорватии будут председательствовать на заседаниях всех профильных Советов ЕС, кроме Рады по иностранным делам.
Отметим, что Хорватия является самым молодым членом ЕС. Она присоединилась к нему в 2013 году.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-