Хорватия возглавила Совет Евросоюза

1 января, 2020, 17:25

Хорватия будет исполнять полномочия главы Совета ЕС до 30 июня 2020 года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

Как сообщается, полномочия Загреба продлятся до 30 июня текущего года, затем ее сменит Германия.

Загреб планирует посвятить свое председательство под девизом "Сильная Европа в меняющемся мире" проблем демографии и расширения Евросоюза на юго-восток.

В последующие шесть месяцев представители Хорватии будут председательствовать на заседаниях всех профильных Советов ЕС, кроме Рады по иностранным делам.

Отметим, что Хорватия является самым молодым членом ЕС. Она присоединилась к нему в 2013 году.