 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГБР по итогам 2019 года не справилось с первоочередными задачами, - заявление бюро

ГБР по итогам 2019 года не справилось с первоочередными задачами, - заявление бюро


фото: suspilne.media
Новообразованное ГБР по итогам 2019 года не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности

Об этом говорится в заявлении ГБР.

"Во время ознакомления с его работой установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и кадровым и техническим обеспечением", - говорится в сообщении.

Бюро приглашает общественность и коллег для конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений, повышение эффективности работы следственных и оперативных подразделений.

"Для записи на личный прием к руководству ГБР просим присылать письма с аргументацией срочности и общественной значимости предмета встречи. Мы ждем обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытые активы, коррупционные связи и др. Обращаем внимание на то, что в письмах-сообщениях должны быть четко изложены факты и обстоятельства, предоставлено их подтверждения ", - пишут в ГБР.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 января, 2020 среда

больше новостей

1 января, 2020 среда

31 декабря, 2019 вторник

30 декабря, 2019 понедельник

29 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать