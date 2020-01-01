ГБР по итогам 2019 года не справилось с первоочередными задачами, - заявление бюро

1 января, 2020, 17:36

Новообразованное ГБР по итогам 2019 года не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности

Об этом говорится в заявлении ГБР.

"Во время ознакомления с его работой установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и кадровым и техническим обеспечением", - говорится в сообщении.

Бюро приглашает общественность и коллег для конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений, повышение эффективности работы следственных и оперативных подразделений.

"Для записи на личный прием к руководству ГБР просим присылать письма с аргументацией срочности и общественной значимости предмета встречи. Мы ждем обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытые активы, коррупционные связи и др. Обращаем внимание на то, что в письмах-сообщениях должны быть четко изложены факты и обстоятельства, предоставлено их подтверждения ", - пишут в ГБР.