ГБР по итогам 2019 года не справилось с первоочередными задачами, - заявление бюро
Об этом говорится в заявлении ГБР.
"Во время ознакомления с его работой установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и кадровым и техническим обеспечением", - говорится в сообщении.
Бюро приглашает общественность и коллег для конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений, повышение эффективности работы следственных и оперативных подразделений.
"Для записи на личный прием к руководству ГБР просим присылать письма с аргументацией срочности и общественной значимости предмета встречи. Мы ждем обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытые активы, коррупционные связи и др. Обращаем внимание на то, что в письмах-сообщениях должны быть четко изложены факты и обстоятельства, предоставлено их подтверждения ", - пишут в ГБР.
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