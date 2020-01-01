Болгария начала получать российский газ с "Турецкого потока" вместо украинской ГТС

1 января, 2020, 14:21

С сегодняшнего дня Болгария будет получать российский газ через Турцию, а не через Украину, как раньше

Об этом заявил генеральный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов, сообщает Европейская правда со ссылкой на Болгарское национальное радио.

Переговоры между "Булгаргазом" и "Газпромэкспортом" были завершены в конце прошлого года. С момента изменения маршрута Болгария, как ожидается, будет экономить в среднем 70 миллионов левов ежегодно от транзитных сборов, а газ может подешеветь на 5%.

В новом пункте "Странджа-2" Болгария будет получать 2,9 млрд. кубических метров газа в год.

"У нас есть 11 километров газопровода от Болгарии и Турции к компрессорной станции" Странджа ", а также газоизмерительной станции" Странджа ". Они вводятся в эксплуатацию. И существующая инфраструктура, в частности Трансбалканский газопровод также готов к транспортировке количеств по уже существующему маршруту" - сказал Малинов.

С сегодняшнего дня также работает новая платформа для двусторонней торговли природным газом.

Это позволит конечным пользователям, которые непосредственно присоединяются к системе, заключать контракты на покупку газа.

До сих пор Болгария почти полностью зависела от поставок российского газа, транспортируемого через украинскую газотранспортную систему и территорию Румынии.

После 2020 года Болгария планирует удовлетворять до 30% своей потребности в природном газе с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз II" транзитом через территорию Греции.