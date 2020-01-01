Болгария начала получать российский газ с "Турецкого потока" вместо украинской ГТС
Об этом заявил генеральный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов, сообщает Европейская правда со ссылкой на Болгарское национальное радио.
Переговоры между "Булгаргазом" и "Газпромэкспортом" были завершены в конце прошлого года. С момента изменения маршрута Болгария, как ожидается, будет экономить в среднем 70 миллионов левов ежегодно от транзитных сборов, а газ может подешеветь на 5%.
В новом пункте "Странджа-2" Болгария будет получать 2,9 млрд. кубических метров газа в год.
"У нас есть 11 километров газопровода от Болгарии и Турции к компрессорной станции" Странджа ", а также газоизмерительной станции" Странджа ". Они вводятся в эксплуатацию. И существующая инфраструктура, в частности Трансбалканский газопровод также готов к транспортировке количеств по уже существующему маршруту" - сказал Малинов.
С сегодняшнего дня также работает новая платформа для двусторонней торговли природным газом.
Это позволит конечным пользователям, которые непосредственно присоединяются к системе, заключать контракты на покупку газа.
До сих пор Болгария почти полностью зависела от поставок российского газа, транспортируемого через украинскую газотранспортную систему и территорию Румынии.
После 2020 года Болгария планирует удовлетворять до 30% своей потребности в природном газе с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз II" транзитом через территорию Греции.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-