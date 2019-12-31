В столице Индии зафиксировали самую низкую температуру за 120 лет наблюдений

31 декабря, 2019, 19:36

30 декабря аномальный холод пришел на Север Индии - в Дели зафиксировали самую низкую температуру за все время наблюдений: +9,4 градуса Цельсия

Об этом сообщает ВВС.

В понедельник индийскую столицу в придачу к холоду окутал густой смог: к туману прибавилось крайне сильное загрязнение воздуха.

Из-за холодов в предпраздничные дни сбилось расписание поездов на 30 направлениях, а плохая видимость заставила аэропорт имени Индиры Ганди отложить более 450 авиарейсов.

Метеорологические записи ведутся в Дели с 1901 года, и до сих пор самым холодным днем было 2 января 2013 года, когда было +9,8 градуса.

Как сообщают метеорологи, во всех северных штатах страны дневная температура упала ниже нормы на 10 градусов.

Ночью в Дели температура опустилась до +1. Сообщается о смертельных случаях среди бездомных.

Холод в начале зимы приносят в Дели ветры с Гималаев, но обычно к концу декабря они меняются на западный ветер с равнин Уттар-Прадеш. Однако в этом году в центральных штатах Уттар-Прадеш, Харьяна и Пенджабе также скопились холодные воздушные массы, и похолодание только усилилось.