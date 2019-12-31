 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ столице Индии зафиксировали самую низкую температуру за 120 лет наблюдений

В столице Индии зафиксировали самую низкую температуру за 120 лет наблюдений


фото: TUT.by
30 декабря аномальный холод пришел на Север Индии - в Дели зафиксировали самую низкую температуру за все время наблюдений: +9,4 градуса Цельсия

Об этом сообщает ВВС.

В понедельник индийскую столицу в придачу к холоду окутал густой смог: к туману прибавилось крайне сильное загрязнение воздуха.

Из-за холодов в предпраздничные дни сбилось расписание поездов на 30 направлениях, а плохая видимость заставила аэропорт имени Индиры Ганди отложить более 450 авиарейсов.

Метеорологические записи ведутся в Дели с 1901 года, и до сих пор самым холодным днем было 2 января 2013 года, когда было +9,8 градуса.

Как сообщают метеорологи, во всех северных штатах страны дневная температура упала ниже нормы на 10 градусов.

Ночью в Дели температура опустилась до +1. Сообщается о смертельных случаях среди бездомных.

Холод в начале зимы приносят в Дели ветры с Гималаев, но обычно к концу декабря они меняются на западный ветер с равнин Уттар-Прадеш. Однако в этом году в центральных штатах Уттар-Прадеш, Харьяна и Пенджабе также скопились холодные воздушные массы, и похолодание только усилилось.

  • Напомним, в Украине 2019 год оказался самым теплым за всю историю наблюдений

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 декабря, 2019 вторник

30 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

31 декабря, 2019 вторник

30 декабря, 2019 понедельник

29 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать