В столице Индии зафиксировали самую низкую температуру за 120 лет наблюдений
Об этом сообщает ВВС.
В понедельник индийскую столицу в придачу к холоду окутал густой смог: к туману прибавилось крайне сильное загрязнение воздуха.
Из-за холодов в предпраздничные дни сбилось расписание поездов на 30 направлениях, а плохая видимость заставила аэропорт имени Индиры Ганди отложить более 450 авиарейсов.
Метеорологические записи ведутся в Дели с 1901 года, и до сих пор самым холодным днем было 2 января 2013 года, когда было +9,8 градуса.
Как сообщают метеорологи, во всех северных штатах страны дневная температура упала ниже нормы на 10 градусов.
Ночью в Дели температура опустилась до +1. Сообщается о смертельных случаях среди бездомных.
Холод в начале зимы приносят в Дели ветры с Гималаев, но обычно к концу декабря они меняются на западный ветер с равнин Уттар-Прадеш. Однако в этом году в центральных штатах Уттар-Прадеш, Харьяна и Пенджабе также скопились холодные воздушные массы, и похолодание только усилилось.
- Напомним, в Украине 2019 год оказался самым теплым за всю историю наблюдений
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