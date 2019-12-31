В Стамбуле ураган повалил деревья, сорвал крыши и вызвал затопление
31 декабря, 2019, 12:40
В турецком Стамбуле ураган вызвал разрушения зданий и повалил деревья, повредив автомобили и заблокировав дороги
Об этом сообщает "Укринформ".
По данным муниципальных служб, порывы ветра достигали 50-80 км/ч. С двух домов ветер сорвал крыши. Также были повреждены вывески и билборды, а в некоторых районах осадки вызвали затопления.
Из-за ухудшения погоды в Стамбуле отменены несколько рейсов паромного сообщения, некоторые самолеты, не смогли приземлиться и полетели в другие аэропорты.
Метеорологи предупреждают об ухудшении погодных условий по всей Турции. Так, на Мраморном и Эгейском морях ожидаются сильные штормы, на востоке страны прогнозируют сильные снегопады, на юге - сильные дожди. Сейчас из-за сильного снегопада перекрыта трасса Стамбул-Анкара.
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