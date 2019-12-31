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Espreso.tvОбществоВ Стамбуле ураган повалил деревья, сорвал крыши и вызвал затопление

В Стамбуле ураган повалил деревья, сорвал крыши и вызвал затопление


фото: dailysabah.com
В турецком Стамбуле ураган вызвал разрушения зданий и повалил деревья, повредив автомобили и заблокировав дороги

Об этом сообщает "Укринформ".

По данным муниципальных служб, порывы ветра достигали 50-80 км/ч. С двух домов ветер сорвал крыши. Также были повреждены вывески и билборды, а в некоторых районах осадки вызвали затопления.

Из-за ухудшения погоды в Стамбуле отменены несколько рейсов паромного сообщения, некоторые самолеты, не смогли приземлиться и полетели в другие аэропорты.

Метеорологи предупреждают об ухудшении погодных условий по всей Турции. Так, на Мраморном и Эгейском морях ожидаются сильные штормы, на востоке страны прогнозируют сильные снегопады, на юге - сильные дожди. Сейчас из-за сильного снегопада перекрыта трасса Стамбул-Анкара.

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