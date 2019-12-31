В Минэкономразвития пообещали рост зарплат "под елочку" на 2020 год
Об этом сообщил Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.
В 2020 году темпы роста реальной (с учетом инфляции) заработной платы будут высокими - около 10%, считает Милованов.
По его словам, за 11 месяцев 2019-го реальная зарплата выросла на 9,6%.
"Фактически, покупательная способность средней заработной платы уже существенно превысила докризисный уровень 2013 года", - отметил министр.
Милованов добавил, что от роста больше всего выигрывают те, кто имеет квалификацию, необходимую для отраслей, в которых происходят инвестиции - там будут новые вакансии и высокие зарплаты.
"Также увеличение зарплат будет уменьшать миграцию рабочих за границу, а в определенных отраслях и определенных регионах, где есть наибольший спрос на рабочих, люди будут возвращаться", - надеется Милованов.
- Напомним, ранее в Минэкономразвития посчитали, за сколько времени зарплаты в Украине догонят польские
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