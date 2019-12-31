В Киеве полиция обнаружила на острове 6 тигров, брошенных на произвол
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Шесть тигров, которых владелец оставил без надлежащих условий для существования, обнаружили в Голосеевском районе. Решается вопрос по устройству животных в спецучреждения", - говорится в сообщении.
Тигры находились на частной территории в вольерах, которые не соответствовали условиям их содержания. Полицейские установили, что частная собственность по данному адресу охраняется, но хозяин там не проживает.
"Мы начали уголовное производство по части первой ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы. Сейчас решается вопрос по устройству тигров в спецучреждения", - рассказал начальник следственного отдела Голосеевского управления полиции Максим Сухарев.
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