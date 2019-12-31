В КГГА напомнили об особом режиме работы транспорта на праздники

31 декабря, 2019, 17:35

В Киевской городской государственной администрации напомнили, что 31 декабря, 1 января и 7 января некоторые станции, в частности "Золотые Ворота", на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади будут временно закрывать

Об этом сообщает официальный сайт Киевской городской государственной администрации.

"31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости, в зависимости от пассажиропотоков, обеспечат кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метрополитена" Золотые ворота "на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади. В это время все эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформах станций", - говорится в сообщении.

Также в КГГА напоминают о запрете движения транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской, а общественный транспорт продолжит работу.

"Кроме того, во избежание давки в вестибюлях станций возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метрополитена "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Независимости", - добавляют в КГГА.

Также продолжат работу автобусы, троллейбусы и трамваи. В частности, автобусы №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586 будут работать в ночь на 1 января до 5 часов утра в режиме маршрутного такси.