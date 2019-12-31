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Espreso.tvОбществоВ Еврокомиссии поддержали подписание Украиной и РФ соглашения о транзите газа

В Еврокомиссии поддержали подписание Украиной и РФ соглашения о транзите газа

Вице-президент Еврокомиссии Шефчович приветствовал подписание соглашения между Украиной и Россией о транзите российского газа в Европу по украинской газотранспортной системе

Об этом Шефчович написал в Twitter.

"Я благодарен за весь упорный труд и усилия! Основанный на политическом соглашении на прошлой неделе между Россией, Украиной и Еврокомиссией транзитный контракт между соответствующими компаниями, обеспечит постоянные поставки газа в Европу с 1.01.2020 г., Сейчас подписан и скреплен печатью", - написал Шефчович.

В то же время вице-президент Еврокомиссии приветствовал соглашение о взаимосвязи сетей между Украиной и Словакией.

"В то же время я поздравляю соглашение о взаимосвязи, достигнутое между Украиной и Словакией, чему очень способствовала Еврокомиссия. Все составляющие для транзита газа по украинскому маршруту уже на месте. Отличная новость для энергетической безопасности Европы!" - написал Шефчович.

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