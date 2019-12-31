В Еврокомиссии поддержали подписание Украиной и РФ соглашения о транзите газа

31 декабря, 2019, 12:08

Вице-президент Еврокомиссии Шефчович приветствовал подписание соглашения между Украиной и Россией о транзите российского газа в Европу по украинской газотранспортной системе

Об этом Шефчович написал в Twitter.

"Я благодарен за весь упорный труд и усилия! Основанный на политическом соглашении на прошлой неделе между Россией, Украиной и Еврокомиссией транзитный контракт между соответствующими компаниями, обеспечит постоянные поставки газа в Европу с 1.01.2020 г., Сейчас подписан и скреплен печатью", - написал Шефчович.

В то же время вице-президент Еврокомиссии приветствовал соглашение о взаимосвязи сетей между Украиной и Словакией.

"В то же время я поздравляю соглашение о взаимосвязи, достигнутое между Украиной и Словакией, чему очень способствовала Еврокомиссия. Все составляющие для транзита газа по украинскому маршруту уже на месте. Отличная новость для энергетической безопасности Европы!" - написал Шефчович.

My strong appreciation for all the hard work and effort! Building on last week's political deal between #Russia , #Ukraine and the @EU_Commission , the transit contract between respective companies - securing continuous gas flows to Europe as of 1/1/2020 - is now signed and sealed. pic.twitter.com/c0RrODUtGL - Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) 30 декабря 2019 г.