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Espreso.tvОбществоУ берегов Африки пираты напали на танкер, среди заложников - украинец

У берегов Африки пираты напали на танкер, среди заложников - украинец


фото: ТВА
30 декабря около 23:00 в водах Камеруна подвергся нападению пиратов танкер "Happy Lady", 8 членов экипажа взяли в заложники

Об этом сообщает "5 канал".

"У берегов Камеруна 30 декабря пираты напали на танкер" Happy Lady ", были похищены восемь из 28 членов экипажа, среди которых один украинец", - сообщают журналисты.

Нападение на танкер пиратилы совершили, когда тот находился на рейде у порта Лимбе.

8 из 28 членов экипажа были похищены, среди них 5 греков, 2 филиппинца и 1 украинец.

Как сообщают журналисты, ссылаясь на греческие государственные органы, один из членов экипажа судна получил ранения.

Информации о требованиях выкупа за заложников на данный момент нет.

В тот же день в водах Камеруна в Гвинейском заливе пираты совершили нападения еще на 2 судна - "DROGBA" и "VINALINES MIGHTY". Сообщается, что атаки на эти суда были отражены нигерийскими группами безопасности.

  • Напомним, 4 ноября пираты напали на норвежский корабль MV Bonita компании JJ Ugland у берегов Бенина и похитили девять членов экипажа.

 

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