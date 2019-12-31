У берегов Африки пираты напали на танкер, среди заложников - украинец
Об этом сообщает "5 канал".
"У берегов Камеруна 30 декабря пираты напали на танкер" Happy Lady ", были похищены восемь из 28 членов экипажа, среди которых один украинец", - сообщают журналисты.
Нападение на танкер пиратилы совершили, когда тот находился на рейде у порта Лимбе.
8 из 28 членов экипажа были похищены, среди них 5 греков, 2 филиппинца и 1 украинец.
Как сообщают журналисты, ссылаясь на греческие государственные органы, один из членов экипажа судна получил ранения.
Информации о требованиях выкупа за заложников на данный момент нет.
В тот же день в водах Камеруна в Гвинейском заливе пираты совершили нападения еще на 2 судна - "DROGBA" и "VINALINES MIGHTY". Сообщается, что атаки на эти суда были отражены нигерийскими группами безопасности.
- Напомним, 4 ноября пираты напали на норвежский корабль MV Bonita компании JJ Ugland у берегов Бенина и похитили девять членов экипажа.
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