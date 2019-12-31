Синоптик предупредила о мокром снеге, дожде и штормовом ветре
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"Ближе к вечеру посыпет мокрый снег. Этот мокрый снег будет идти в Новогоднюю ночь, так что переходить от семьи к друзьям и наоборот лучше не на шпильках. Будет сильный, до штормовых порывов, ветер. Осадки и порывистый ветер в новогоднюю ночь ожидаются практически во всех областях Украина. Там, где температура воздуха будет превышать ноль, снег будет переходить в дождь", - отметила Диденко.
Температура воздуха ночью и днем 1 января будет колебаться от -2 до +3 ° C, в южной части страны - до +2...+ 5°C.
В Киеве в новогоднюю ночь ожидается от -1°C до +1°C, мокрый снег и сильный ветер.
"Днем 1 января осадки прекратятся, ветер останется порывистым, температура воздуха существенно не изменится. 2 января в Украине будет сухо, ветер ослабеет, ночью предполагается 0...- 5°C, днем около нуля", - добавила Диденко.
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