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Espreso.tvОбществоПусть судьба хранит украинского воина, - Яценюк поздравил украинцев с Новым годом

Пусть судьба хранит украинского воина, - Яценюк поздравил украинцев с Новым годом

Уважаемые друзья, искренне желаю в Новом году здоровья и исполнения желаний

Об этом экс-премьер-министр написал в Facebook.

"Поблагодарим сегодня за новогодним столом родных и близких за их поддержку и тепло.

Поблагодарим старый 2019 год. Он стал ценным опытом, но и родил немало тревог, часть которых оставляет после себя.

Пусть Новый 2020-й год принесет нам только победы. Пусть судьба хранит украинского воина. Пусть будут всегда рядом те, кого мы любим и кто наполняет нашу жизнь смыслом. Пусть в Новом году у каждого из нас будет больше причин ценить друг друга и говорить слова благодарности.

С 2020 годом, Украина!", - написал он.

 

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