Пусть судьба хранит украинского воина, - Яценюк поздравил украинцев с Новым годом
31 декабря, 2019, 20:05
Уважаемые друзья, искренне желаю в Новом году здоровья и исполнения желаний
Об этом экс-премьер-министр написал в Facebook.
"Поблагодарим сегодня за новогодним столом родных и близких за их поддержку и тепло.
Поблагодарим старый 2019 год. Он стал ценным опытом, но и родил немало тревог, часть которых оставляет после себя.
Пусть Новый 2020-й год принесет нам только победы. Пусть судьба хранит украинского воина. Пусть будут всегда рядом те, кого мы любим и кто наполняет нашу жизнь смыслом. Пусть в Новом году у каждого из нас будет больше причин ценить друг друга и говорить слова благодарности.
С 2020 годом, Украина!", - написал он.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-