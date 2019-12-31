Польша арестовала по запросу России 7 украинцев, еще троим запрещен выезд из страны, - СМИ
Об этом сообщили в МИД Украины, передает Громадське радіо .
Кроме того, еще троим разыскиваемым Россией украинцам запрещено уезжать с территории Польши.
В МИД сообщили, что выдачу России четырех украинцев сделали невозможной, однако не объяснили, каким образом. По данным МИД, основанием для запросов об экстрадиции были в основном подозрения в причастности к торговле оружием, контрабанде наркотиков и разбойным нападениям.
Ранее представитель Уполномоченного по правам человека Андрей Мамалыга сообщил изданию, что речь идет о задержании в Польше добровольцев и ветеранов АТО.
"Польша заявляет, что их выдавать якобы не будет, но и отказывается их освобождать. Таким образом, запущен так называемый экстрадиционный механизм, который четко выписан в соответствующих конвенциях. С одной стороны Польша говорит: "Мы выполняем взятые на себя международные обязательства, в том числе - перед Россией". А с другой стороны: "Мы поддерживаем Украину в ее борьбе против России". Для того, чтобы это решить, нужно принять политическое решение - вы поддерживаете Украину или выполняете международные обязательства", - сказал Мамалыга.
- Напомним, 9 ноября в Польше по запросу России задержали сотрудника секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, ветерана АТО Игоря Мазура.
- МВД Украины направило представление об изъятии ветерана из розыска Интерпола, 14 ноября Мазур вернулся в Украину .
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