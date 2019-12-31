По итогам 2019 года Нацбанк скупил на рынке почти 8 млрд долларов
31 декабря, 2019, 17:13
В 2019 году Национальный банк Украины приобрел 8,462 млрд долларов, а продал за тот же период 529,23 млн, чистое сальдо покупки валюты составило 7,933 млрд
Об этом сообщает экономическое издание "Financial club".
Аналитики издания также сообщают, что по результатам последней рабочей недели в 2019 году, с 23 по 28 декабря, НБУ купил на межбанке 1,558 млрд долларов.
Как заключают в издании, - это рекордный выкуп валюты в этом году.
Также аналитики отмечают, что за последнюю рабочую неделю 2019 года НБУ пришлось продать $50 млн. Это произошло впервые с октября уходящего.
"В целом за 2019 НБУ купил $8,462 млрд, а продал за этот период - $529,23 млн долл.
Чистое сальдо покупки валюты составило $7,933 млрд долларов ", - резюмируют в издании.
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