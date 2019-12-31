Новый год в Гонконге: народ вышел на митинги, а власти отменили традиционный фейерверк

31 декабря, 2019, 21:08

31 декабря в Гонконге снова происходили акции гражданского неповиновения: протестующие перекрыли главную улицу и построили "живую цепь"

Об этом сообщает издание "Reuters".

На митинги в канун нового года вышли тысячи протестующих, ненадолго перекрыли одну из главных дорог перед Новым годом, перед этим сформировав "живые цепи" по всему городу и пройдя маршем через торговые центры, призывая людей не отказываться от борьбы за демократию в 2020 году.

Власти города отменила традиционный фейерверк по случаю Нового года, сославшись на меры безопасности. Сообщается, что на такой шаг власти пошли впервые за десятилетие.

Митинги начались утром по всему городу. Протестующие формировали "живые цепи" и шли маршем по торговым центрам и в людных местах в разных районах города.

На Натан-Роуд, важной улице на полуострове Коулун, протестующие выстроились цепью, растянулся на несколько километров, поднимали включены смартфоны, автомобили и автобусы, которые проезжали мимо, сигналили в знак поддержки, а туристы фотографировались с активистами. Многие протестующие держали в руках листовки с надписью: "Давайте продолжим борьбу вместе в 2020 году".

Позже участники акции вышли на дорогу, и некоторые протестующие построили баррикады и спрятались за зонтиками. Движение было перекрыто.