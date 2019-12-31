Новогоднее поздравление украинский от ученых антарктической станции "Академик Вернадский"

31 декабря, 2019, 15:30

Ученые 24 научной экспедиции Национального антарктического научного центра на станции "Академик Вернадский" поздравили украинский с Новогодними праздниками

Новогоднее поздравление ученые научной ескпедиции обнародовали в Facebook.

"Тогда, как в Украине снега пока маловато, где-то, на на расстоянии 15 000 км от Родины, на острове Галиндез, в Антарктиде его очень много. Это и не только смотрите в прекрасном новогоднем поздравлении от нашей команды зимовщиков, которые уже 10 месяцев проводят исследования под украинским флагом на ледяном континенте ", - отмечают ученые в описании к приветственного видео.

"Хочется всем нам пожелать энергии, сил, способности преодолевать трудности и достигать своих целей, как это делают наши ученые в Антарктиде", - поздравляют украинские ученые.