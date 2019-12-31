Новая Зеландия уже встретила Новый год - одной из первых
31 декабря, 2019, 14:15
Жители Новой Зеландии одними из первых в мире встретили Новый год-2020
Трансляцию из новозеландского города Окленд осуществляло агентство Reuters.
Новозеландское время опережает киевское на 11 часов. Таким образом, Новая Зеландия встретила Новый год в 11:00 по Киеву.
Следующей после Новой Зеландии Новый год встретит Австралия (опережает киевское время на 9 часов), затем - Япония и обе Кореи (опережают Украину на 7 часов).
Последними 2020 год встретят американская часть острова Самоа и остров Бейкер в Тихом океане - когда у них начнется Новый год в Украине будет уже 13:00 среды, 1 января.
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