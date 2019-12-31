Нафтогаз не ведет переговоров о покупке газа с Газпромом, - Коболев
Об этом глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил на брифинге , передает Эспрессо.TV.
"Что касается импорта газа, пока мне трудно предугадать, по этому поводу идет достаточно интенсивная и эмоциональная дискуссия внутри украинского правительства и более широкого политикума. После ее окончания, я думаю, мы к этому разговору сможем вернуться. Пока Нафтогаз таких переговоров не ведет", - сообщил глава НАК.
Андрей Коболев также считает маловероятным, что Россия будет участвовать в модернизации украинской газотранспортной системы.
"Финансовых доходов нового оператора ГТС, а также его способности привлекать кредитные средства будет вполне достаточно для ее модернизации в той части, в которой эта модернизация будет нужна. Поэтому я, честно говоря, такого варианта (привлечение РФ - ред.) не ожидаю", - сказал Коболев.
- Напомним, также на брифинге Коболев заявил, что согласованные с Газпромом объемы транзита на $7 млрд минимальны и могут вырасти
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