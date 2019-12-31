Нафтогаз не ведет переговоров о покупке газа с Газпромом, - Коболев

31 декабря, 2019, 18:46

31 декабря на брифинге по подписанию контракта о тразите газа глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев опроверг слухи о прямых переговорах украинской компании с Газпромом по закупкам российского газа

Об этом глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил на брифинге , передает Эспрессо.TV.

"Что касается импорта газа, пока мне трудно предугадать, по этому поводу идет достаточно интенсивная и эмоциональная дискуссия внутри украинского правительства и более широкого политикума. После ее окончания, я думаю, мы к этому разговору сможем вернуться. Пока Нафтогаз таких переговоров не ведет", - сообщил глава НАК.

Андрей Коболев также считает маловероятным, что Россия будет участвовать в модернизации украинской газотранспортной системы.

"Финансовых доходов нового оператора ГТС, а также его способности привлекать кредитные средства будет вполне достаточно для ее модернизации в той части, в которой эта модернизация будет нужна. Поэтому я, честно говоря, такого варианта (привлечение РФ - ред.) не ожидаю", - сказал Коболев.