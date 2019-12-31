Митрополит ПЦУ Епифаний рассказал, как сделать счастливым весь следующий год

31 декабря, 2019, 11:34

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний посоветовал ежедневно делать добро, чтобы весь год быть счастливыми

Об этом Епифаний написал в Facebook.

"Для каждого из нас год, который завершается, был богат на различные события: на радость и печаль, на достижения и потери, были хорошие и, как мы привыкли говорить, плохие дни... Но, по словам святителя Иоанна Златоуста, день бывает плохой или хороший не по своей природе, а из-за нашей искренности или безразличия. Потому что день ото дня ничем не отличается, и если мы делаем добро, то для нас день будет добрым и полезным, если же нет - то плохим и иметь соответствующие последствия. Когда мы будем помнить об этом и настраивать себя на добро, совершая каждый день молитвы и дела милосердия, то не только один день, а весь год будет для нас счастливым, потому что будет духовно полезным ", - написал Епифаний.

Также Митрополит ПЦУ призвал людей быть благодарными за то, что они имеют.

"Вступая в новолетие, сосредоточим наше внимание на искренней благодарности Господу за все Его благодеяния, которыми Он одарил каждого из нас, дав нам каждый день нашей жизни, наших близких, родных, друзей, крышу над головой и еду на столе. Попросим у Него, чтобы Он простил грехи, совершенные за прожитое время, сжалился над нами и благословил наступающий год миром и благополучием ", - добавил Епифаний.