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Espreso.tvОбществоМитрополит ПЦУ Епифаний рассказал, как сделать счастливым весь следующий год

Митрополит ПЦУ Епифаний рассказал, как сделать счастливым весь следующий год

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний посоветовал ежедневно делать добро, чтобы весь год быть счастливыми

Об этом Епифаний написал в Facebook.

"Для каждого из нас год, который завершается, был богат на различные события: на радость и печаль, на достижения и потери, были хорошие и, как мы привыкли говорить, плохие дни... Но, по словам святителя Иоанна Златоуста, день бывает плохой или хороший не по своей природе, а из-за нашей искренности или безразличия. Потому что день ото дня ничем не отличается, и если мы делаем добро, то для нас день будет добрым и полезным, если же нет - то плохим и иметь соответствующие последствия. Когда мы будем помнить об этом и настраивать себя на добро, совершая каждый день молитвы и дела милосердия, то не только один день, а весь год будет для нас счастливым, потому что будет духовно полезным ", - написал Епифаний.

Также Митрополит ПЦУ призвал людей быть благодарными за то, что они имеют.

"Вступая в новолетие, сосредоточим наше внимание на искренней благодарности Господу за все Его благодеяния, которыми Он одарил каждого из нас, дав нам каждый день нашей жизни, наших близких, родных, друзей, крышу над головой и еду на столе. Попросим у Него, чтобы Он простил грехи, совершенные за прожитое время, сжалился над нами и благословил наступающий год миром и благополучием ", - добавил Епифаний.

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