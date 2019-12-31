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Espreso.tvОбществоКомпания-укладчик труб "Северного потока-2" отказалась продолжить работы из-за санкций США

Компания-укладчик труб "Северного потока-2" отказалась продолжить работы из-за санкций США

Швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы российского газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря и является главным подрядчиком проекта, отказалась от продолжения работ

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Компания отказалась продолжать работы из-за санкций США. Подрядчику оставалось проложить 160 км газопровода.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год с санкциями против строителей газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

В РФ заявили о готовности построить судно-трубоукладчик для завершения "Северного потока-2".

Президент РФ Владимир Путин заявил о наличии у РФ трубоукладчика для завершения строительства "Северного потока-2".

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