Компания-укладчик труб "Северного потока-2" отказалась продолжить работы из-за санкций США
31 декабря, 2019, 09:51
Швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы российского газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря и является главным подрядчиком проекта, отказалась от продолжения работ
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
Компания отказалась продолжать работы из-за санкций США. Подрядчику оставалось проложить 160 км газопровода.
Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год с санкциями против строителей газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
В РФ заявили о готовности построить судно-трубоукладчик для завершения "Северного потока-2".
Президент РФ Владимир Путин заявил о наличии у РФ трубоукладчика для завершения строительства "Северного потока-2".
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
-
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
Читайте также
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
-