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Espreso.tvОбществоАктивисты встретят Новый год под изолятором временного содержания в поддержку Кузьменко и Антоненко

Активисты встретят Новый год под изолятором временного содержания в поддержку Кузьменко и Антоненко


фото: Сергій Мазур
31 декабря, с 20:00 до Нового года, активисты анонсировали проведение акции в поддержку подозреваемых в убийстве Павла Шеремета под изолятором временного содержания на Косогорном переулке в Киеве

Об этом сообщил координатор молодежного сообщества "Сич" Сергей Мазур в соцсетях.

"31 декабря, с 20:00 под изолятором временного содержания (Косогорный переулок, 7) друзья Андрея и Юли соберутся, чтобы поддержать их и встретить рядом с ними праздник. Чтобы они услышали и почувствовали нашу поддержку", - рассказывает Мазур.

По словам организаторов акции, они считают политическим преследованием действия правоохранителей и судей, в отношении подозреваемых.

"Мы считаем, что доказательств для обвинения - мало, а имеющиеся - не выдерживают никакой критики", - добавляют организаторы акции.

"Приходите. Присоединиться к последней в этом году акции поддержки Андрея "Риффмастера" и Юлии Кузьменко можно с 20:00 до 00:00", - призывают активисты.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Печерский райсуд Киева принял решение поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугар под круглосуточный домашний арест.
  • Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
  • 16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
  • "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
  • Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
  • 22 декабря на Майдане Независимости прошел рок-марафон в поддержку певца и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь.
  • Апелляционный суд оставил Кузьменко под арестом несмотря на то, что, по словам экс-нардепа Оксаны Корчинской, взять подозреваемого на поруки готовы 56 человек
  • 25 декабря Юлия Кузьменко Кузьменко подала иск против МВД за слова Авакова в телеэфире.
  • 27 декабря рассмотрение второй апелляции адвокатов на меру пресечения подозреваемому Андрею Антоненко так и не началось, заседание перенесли на 8 января

 

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