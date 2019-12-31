Активисты встретят Новый год под изолятором временного содержания в поддержку Кузьменко и Антоненко
Об этом сообщил координатор молодежного сообщества "Сич" Сергей Мазур в соцсетях.
"31 декабря, с 20:00 под изолятором временного содержания (Косогорный переулок, 7) друзья Андрея и Юли соберутся, чтобы поддержать их и встретить рядом с ними праздник. Чтобы они услышали и почувствовали нашу поддержку", - рассказывает Мазур.
По словам организаторов акции, они считают политическим преследованием действия правоохранителей и судей, в отношении подозреваемых.
"Мы считаем, что доказательств для обвинения - мало, а имеющиеся - не выдерживают никакой критики", - добавляют организаторы акции.
"Приходите. Присоединиться к последней в этом году акции поддержки Андрея "Риффмастера" и Юлии Кузьменко можно с 20:00 до 00:00", - призывают активисты.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Печерский райсуд Киева принял решение поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугар под круглосуточный домашний арест.
- Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
- 16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
- "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
- Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
- 22 декабря на Майдане Независимости прошел рок-марафон в поддержку певца и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь.
- Апелляционный суд оставил Кузьменко под арестом несмотря на то, что, по словам экс-нардепа Оксаны Корчинской, взять подозреваемого на поруки готовы 56 человек
- 25 декабря Юлия Кузьменко Кузьменко подала иск против МВД за слова Авакова в телеэфире.
- 27 декабря рассмотрение второй апелляции адвокатов на меру пресечения подозреваемому Андрею Антоненко так и не началось, заседание перенесли на 8 января
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