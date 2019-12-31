Активисты встретят Новый год под изолятором временного содержания в поддержку Кузьменко и Антоненко

31 декабря, 2019, 15:56

31 декабря, с 20:00 до Нового года, активисты анонсировали проведение акции в поддержку подозреваемых в убийстве Павла Шеремета под изолятором временного содержания на Косогорном переулке в Киеве

Об этом сообщил координатор молодежного сообщества "Сич" Сергей Мазур в соцсетях.



"31 декабря, с 20:00 под изолятором временного содержания (Косогорный переулок, 7) друзья Андрея и Юли соберутся, чтобы поддержать их и встретить рядом с ними праздник. Чтобы они услышали и почувствовали нашу поддержку", - рассказывает Мазур.



По словам организаторов акции, они считают политическим преследованием действия правоохранителей и судей, в отношении подозреваемых.



"Мы считаем, что доказательств для обвинения - мало, а имеющиеся - не выдерживают никакой критики", - добавляют организаторы акции.



"Приходите. Присоединиться к последней в этом году акции поддержки Андрея "Риффмастера" и Юлии Кузьменко можно с 20:00 до 00:00", - призывают активисты.