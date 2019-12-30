Зеленский ответил на петицию о лишении Медведчука статуса заслуженного юриста Украины

30 декабря, 2019, 16:59

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ответе Зеленского указано, что в соответствии с законодательством предусмотрено два механизма лишения награжденного государственной награды Украины. В первом случае это можно сделать в случае осуждения лица за тяжкое преступление по представлению суда. Во втором - за осуществление террористической деятельности. В этом случае решение о применении подобной санкции принимается СНБО по предложению парламента, президента, правительства, Нацбанка, СБУ и т.д. и вводится в действие указом главы государства.

В ответе на петицию говорится, что материалы, которые соответствуют определенным законом основаниям для принятия главой государства законного решения, в Офис президента не поступали.