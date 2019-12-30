Зеленский ответил на петицию о лишении Медведчука статуса заслуженного юриста Украины
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В ответе Зеленского указано, что в соответствии с законодательством предусмотрено два механизма лишения награжденного государственной награды Украины. В первом случае это можно сделать в случае осуждения лица за тяжкое преступление по представлению суда. Во втором - за осуществление террористической деятельности. В этом случае решение о применении подобной санкции принимается СНБО по предложению парламента, президента, правительства, Нацбанка, СБУ и т.д. и вводится в действие указом главы государства.
В ответе на петицию говорится, что материалы, которые соответствуют определенным законом основаниям для принятия главой государства законного решения, в Офис президента не поступали.
- Напомним, ранее электронная петиция за лишение Виктора Медведчука звания заслуженный юрист Украины на сайте президента Украины набрала необходимое количество для ее рассмотрения - 25 тысяч голосов.
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