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Espreso.tvОбществоЗащитники экс-беркутовцев назвали события Майдана государственным переворотом и просят Зеленского "пересмотреть их оценку"

Защитники экс-беркутовцев назвали события Майдана государственным переворотом и просят Зеленского "пересмотреть их оценку"


фото: ukraina.ru
Адвокаты бывших сотрудников спецотряда "Беркут", которых обвиняют в расстрелах на Институтской в феврале 2014 года, которых 29 декабря в рамках обмена передали боевикам "ДНР" и "ЛНР", обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом пересмотреть события Революции Достоинства и дать им " адекватную правовую оценку "

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на соответствующее обращение адвокатов экс-беркутовцев - Стефана Решко, Александра Горошинского и Игоря Варфоломеева, что в распоряжении редакции. По их словам, во время обмена на Зеленского и самых экс-беркутовцев - Олега Янишевского, Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру - "вылились тонны информационной грязи и упреки в измене".

" Этим обращение мы хотим, чтобы хотя бы вы, шестой президент Украины, гарант Конституции наконец услышали нас, и мы хотим донести свою позицию публично. Для наших подзащитных это решение (принять участие в обмене - ред.) было не менее сложным, чем для вас. Ключевым обстоятельством, что обусловило его принятия, было не попытка уйти от ответственности, а невозможность добиться справедливой оценки действий наших подзащитных со стороны ГПУ и суда. Сам факт включения их в списки на обмен подтверждает, что дело политическое ", - говорится в обращении.

Как отметили адвокаты, не все граждане Украины считают события 2014 Революцией Достоинства, и вроде бы на неподконтрольной территории "остро воспринимают несправедливость судебного процесса" над тогдашними силовиками.

Защитники экс-беркутовцев называют дискриминацией тот факт, что активистов Евромайдана "освободили от ответственности", а вместо этого правоохранителям устроили "инквизицию".

Также адвокаты считают, что у Зеленского, который «вероятно» наблюдал за расстрелами на Майдане через СМИ, и у большинства людей «сложилось определенное предубеждение» относительно тех событий.

Сами Решко, Горошинский и Варфоломеев уверены, что Революция Достоинства была государственным переворотом, а политики, которые после него пришли к власти, в течение 5 лет "систематически героизировали Майдан и дискредитировали всю правоохранительную систему страны".

Адвокаты пожаловались, что за эти годы власть встречалась с семьями погибших активистов, но игнорировала семьи пострадавших и погибших милиционеров.

"В основе дела Майдана лежит политическая составляющая, поскольку эти события стали поводом для смены политической власти в стране способом, не предусмотренным Конституцией, а потому и решения дела Майдана в политическом смысле лежит в предоставлении правильной оценки событий февраля 2014 года обществом, с юридической точки зрения - в адекватной правовой оценке, которая заключается в коррекции обвинения наших подзащитных или объявление амнистии всем участникам противостояния событий 2014 года, в том числе работникам правоохранительных органов. Этим надо наконец подвести черту и перестать делить страну на Майдан и анти Майдан ", - говорится в обращении.

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