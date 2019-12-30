В Верхних Плавнях подвели итоги
30 декабря, 2019, 16:30
2019 год войдет в историю города Верхние Плавни как год, богатый реконструкциями и обновлениями
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