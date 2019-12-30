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Espreso.tvОбществоВ Верхних Плавнях подвели итоги

В Верхних Плавнях подвели итоги

2019 год войдет в историю города Верхние Плавни как год, богатый реконструкциями и обновлениями

Первый в истории города Всеукраинский турнир по теннису на кубок Ferrexpo, новый рентген-кабинет и сквер. Чем жил город Верхние Плавни в 2019 году

 

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