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Espreso.tvОбществоВ сети появились фотографии охоты Шуфрича на вымирающих животных

В сети появились фотографии охоты Шуфрича на вымирающих животных

Член парламентской фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич охотился на редких животных в Африке

Об этом сообщает движение " ЧЕСТНО ".

Им были убиты редкие животные, которым грозит уничтожение.

Есть фотографии и на сайте компании , которая организует такие туры. На нем указано, что Шуфрич стал единственным охотником, кому удалось поймать представителей трех подвидов черного носорога. Пострелять по животным политик якобы ездил в 2015-м году.

Нельзя исключать и того, что снимки являются результатом фотошопа. На других страницах того же охотничьего сайта лицо клиента, убивший носорога, скрытое черным пятном, а его имя не указано.

Информация об участии украинского политика в африканском сафари на сайте агентства Thormählen & Cochran Safaris датируется мартом 2015 года. Однако активное распространение этих данных в Сети началось 28 декабря этого года, после публикации сообщества Ban Trophy Hunting France / Un clic Pour Un Safari, которая выступает за запрет охоты, в Facebook.

 

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