В Малайзии пассажирский самолет экстренно сел через 13 минут после вылета
Об этом сообщает Malay Mail со ссылкой на менеджера аэропорта Джефри Рамли.
"Рейс AirAsia в Куала-Лумпур вернулся через три минуты после вылета из Международного аэропорта Лангкави сегодня утром", - говорится в сообщении.
По словам Рамли, рейс AK9327 со 156 пассажирами вылетел в 9.17, однако уже через три минуты пилот направил диспетчеру аэропорта информацию о технических проблемах с самолетом. Сам самолет совершил экстренную посадку через 13 минут после вылета.
Воздушное судно безопасно приземлилось, а пассажиров и членов экипажа эвакуировали согласно процедуре аэропорта.
В результате проверки самолета не обнаружено никаких проблем.
Отмечается, что новый вылет был запланирован приблизительно через 5 часов после первой попытки.
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