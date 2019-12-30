В Малайзии пассажирский самолет экстренно сел через 13 минут после вылета

30 декабря, 2019, 20:12

Пассажирский самолет авиакомпании AirAsia со 156 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в малайзийском Международном аэропорту Лангкави через 13 минут после взлета.

Об этом сообщает Malay Mail со ссылкой на менеджера аэропорта Джефри Рамли.

"Рейс AirAsia в Куала-Лумпур вернулся через три минуты после вылета из Международного аэропорта Лангкави сегодня утром", - говорится в сообщении.

По словам Рамли, рейс AK9327 со 156 пассажирами вылетел в 9.17, однако уже через три минуты пилот направил диспетчеру аэропорта информацию о технических проблемах с самолетом. Сам самолет совершил экстренную посадку через 13 минут после вылета.

Воздушное судно безопасно приземлилось, а пассажиров и членов экипажа эвакуировали согласно процедуре аэропорта.

В результате проверки самолета не обнаружено никаких проблем.

Отмечается, что новый вылет был запланирован приблизительно через 5 часов после первой попытки.