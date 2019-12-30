Укрзализныця получит от General Electric еще 40 локомотивов
Об этом 30 декабря заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба министерства.
В понедельник Министерство инфраструктуры, "Укрзализныця" и компания Wabtec (GE Transportation) подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает совместную работу сторон для заключения договоров поставки в 2020 году 40 новых локомотивов серии TE33AC General Electric и предоставление услуг по техническому обслуживанию для 70 таких локомотивов.
"У нас есть неотложная задача обновить подвижной состав" Укрзализныци "и мы должны сделать это на выгодных и приемлемых для Украины условиях", - заявил Криклий.
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Напомним, что 14 июля 2016 года "Укрзализныця" и General Electric подписали соглашение о передаче Украине локомотива компании для демонстрации его возможностей на украинской железной дороге.
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В начале ноября 2018 года локомотив General Electric "Тризуб" совершил тестовый проезд украинской пути, а позже Укрзализныця получила еще 5 тепловозов General Electric.
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Справка: General Electric - американская многоотраслевая корпорация, крупнейший в мире производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки, газовые турбины, авиационные двигатели и др.
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