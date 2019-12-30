Укрзализныця получит от General Electric еще 40 локомотивов

30 декабря, 2019, 17:48

Американская компания General Electric в 2020 году поставит "Укрзализныце" еще 40 локомотивов собственного производства

Об этом 30 декабря заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба министерства.

В понедельник Министерство инфраструктуры, "Укрзализныця" и компания Wabtec (GE Transportation) подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает совместную работу сторон для заключения договоров поставки в 2020 году 40 новых локомотивов серии TE33AC General Electric и предоставление услуг по техническому обслуживанию для 70 таких локомотивов.

"У нас есть неотложная задача обновить подвижной состав" Укрзализныци "и мы должны сделать это на выгодных и приемлемых для Украины условиях", - заявил Криклий.