Премьер Польши обвинил Путина во лжи
Об этом сообщает BBC Украина.
"Президент Путин неоднократно пытался оклеветать Польшу. Он всегда делал это сознательно. Обычно так происходит, когда власть в Москве испытывает международное давление, связанное с ее действиями. Давление вовсе не на исторической, а на современной геополитической арене", - говорится в заявлении премьера Польши.
Моравецкий напомнил, что в последние недели Россия потерпела ряд серьезных поражений. По его словам, провалом закончилась попытка полностью подчинить себе Беларусь, Европейский Союз в очередной раз продлил санкции за незаконную аннексию Крыма.
"А переговоры в" нормандском формате "не только не имели следствием отмены санкций, но и произошли на фоне очередного обострения - на этот раз с американской стороны - которое значительно усложнит реализацию проекта" Северный поток-2 ". Одновременно российские спортсмены были отстранены от участия в соревнованиях на четыре года за применение допинга ", - добавляет Моравецкий.
Сообщается, что в последнее время президент России неоднократно в публичных выступлениях анализировал события Второй мировой войны и прибегал к критике и оскорблений в адрес Польши. В частности, он называл посла Польши в нацистской Германии "сволочью и антисемитской свиньей".
Поднимал эту тему Путин и на встрече с лидерами парламента, а затем и перед российскими бизнесменами.
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