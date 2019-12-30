Премьер Польши обвинил Путина во лжи

30 декабря, 2019, 13:51

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий обвинил президента России в сознательной "клевете" на Польшу относительно ее роли во Второй мировой войне

Об этом сообщает BBC Украина.

"Президент Путин неоднократно пытался оклеветать Польшу. Он всегда делал это сознательно. Обычно так происходит, когда власть в Москве испытывает международное давление, связанное с ее действиями. Давление вовсе не на исторической, а на современной геополитической арене", - говорится в заявлении премьера Польши.

Моравецкий напомнил, что в последние недели Россия потерпела ряд серьезных поражений. По его словам, провалом закончилась попытка полностью подчинить себе Беларусь, Европейский Союз в очередной раз продлил санкции за незаконную аннексию Крыма.

"А переговоры в" нормандском формате "не только не имели следствием отмены санкций, но и произошли на фоне очередного обострения - на этот раз с американской стороны - которое значительно усложнит реализацию проекта" Северный поток-2 ". Одновременно российские спортсмены были отстранены от участия в соревнованиях на четыре года за применение допинга ", - добавляет Моравецкий.

Сообщается, что в последнее время президент России неоднократно в публичных выступлениях анализировал события Второй мировой войны и прибегал к критике и оскорблений в адрес Польши. В частности, он называл посла Польши в нацистской Германии "сволочью и антисемитской свиньей".

Поднимал эту тему Путин и на встрече с лидерами парламента, а затем и перед российскими бизнесменами.