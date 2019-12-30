Охота проходила летом 13 года с разрешения государства, - пресс-служба Шуфрича

30 декабря, 2019, 14:15

Представители народного депутата Украины Нестора Шуфрича заявили, что его охота на Африканском континенте была законной

Об этом сообщает пресс-служба Шуфрича на странице в Facebook.

"Информация, представленная о посещении Африканского континента, в частности, Намибии, народный депутат Нестор Шуфрич, не совсем корректна. Описанные события имели место в июле 2013 года ", - говорится в сообщении.

Представители нардепа отметили, что охота, которое было описано в СМИ, велось с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов. Предметом отстрела, якобы, был самец не репродуктивного возраста, агрессивного характера, который подлежал отстрелу.

Шуфрич добавил, что его охотничьим интересом были исключительно, самцы зрелого возраста, потерявшие способность давать потомство и представляющие опасность как для более молодых самцов, так и для местных жителей в округе.

"После описанных событий Нестор Шуфрич, в силу известных обстоятельств, воздерживался от подобных экспедиций на Африканском континенте", - говорится в сообщении.