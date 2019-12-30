 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОхота проходила летом 13 года с разрешения государства, - пресс-служба Шуфрича

Охота проходила летом 13 года с разрешения государства, - пресс-служба Шуфрича

Представители народного депутата Украины Нестора Шуфрича заявили, что его охота на Африканском континенте была законной

Об этом сообщает пресс-служба Шуфрича на странице в Facebook.

"Информация, представленная о посещении Африканского континента, в частности, Намибии, народный депутат Нестор Шуфрич, не совсем корректна. Описанные события имели место в июле 2013 года ", - говорится в сообщении.

Представители нардепа отметили, что охота, которое было описано в СМИ, велось с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов. Предметом отстрела, якобы, был самец не репродуктивного возраста, агрессивного характера, который подлежал отстрелу.

Шуфрич добавил, что его охотничьим интересом были исключительно, самцы зрелого возраста, потерявшие способность давать потомство и представляющие опасность как для более молодых самцов, так и для местных жителей в округе.

"После описанных событий Нестор Шуфрич, в силу известных обстоятельств, воздерживался от подобных экспедиций на Африканском континенте", - говорится в сообщении.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 декабря, 2019 понедельник

29 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

30 декабря, 2019 понедельник

29 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать