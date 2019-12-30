Наталья Диденко спрогнозировала погоду на Новый год

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"В Новогоднюю ночь снег в Киеве усилится и из-за потепления может переходить в дождь. Днем 1 января осадки прекратятся ", - сообщает Наталья Диденко.

31 декабря и 1 января в Украине ожидается усиление северо-западного ветра до сильного. Несмотря на потепление, будет некомфортно, укутайтесь плотнее.

"Ближайшей ночью в Украине ожидается небольшой мороз - дороги и тротуары будут скользкими", - прогнозирует синоптик.

В Киеве 31 декабря утром и в первой половине дня - без существенных осадков, дальше во вторник начнется мокрый снег, местами с дождем.

В Новогоднюю ночь снег в Киеве усилится и из-за потепления может переходить в дождь. Днем 1 января осадки прекратятся.

Температура воздуха в столице ближайшей ночью от -1 до -3 ° C, завтра днем потеплеет до + 1 + 3 ° C.

31 декабря и 1 января в Киеве - сильный ветер.