Нацгвардейцы создали кавер на песню "Щедрик"
30 декабря, 2019, 13:01
Рождественская колядка "Щедрик" известна во всем мире именно в обработке Николая Леонтовича и имеет английское название Carol of the Bells (Колядка колоколов).
Международный центр подготовки подразделений Национальной гвардии Украины записал кавер-версию на песню "Щедрик"
Кавер опубликован на YouTube-канале Международного центра подготовки подразделений НГУ.
"Песенное поздравление с Новым 2020 годом от гвардейцев Международного центра (кавер-версия песни "Щедрик "). С наступающими праздниками, Украина", - говорится в сообщении.
Рождественская колядка "Щедрик" известна во всем мире именно в обработке Николая Леонтовича и имеет английское название Carol of the Bells (Колядка колоколов).
Видеопоздравления гвардейцы записывали на улицах столицы.
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