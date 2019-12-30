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Espreso.tvОбществоНацгвардейцы создали кавер на песню "Щедрик"

Нацгвардейцы создали кавер на песню "Щедрик"

Международный центр подготовки подразделений Национальной гвардии Украины записал кавер-версию на песню "Щедрик"

Кавер опубликован на YouTube-канале Международного центра подготовки подразделений НГУ.

"Песенное поздравление с Новым 2020 годом от гвардейцев Международного центра (кавер-версия песни "Щедрик "). С наступающими праздниками, Украина", - говорится в сообщении.

Рождественская колядка "Щедрик" известна во всем мире именно в обработке Николая Леонтовича и имеет английское название Carol of the Bells (Колядка колоколов).
Видеопоздравления гвардейцы записывали на улицах столицы.


 

 

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