Минюст не намерен отзывать иски против России, - Малюська
Об этом сообщает РБК-Украина.
"По судебным процессам, которые ведет Минюст, могу сказать, что таких планов (отзывать иски, - ред.) сейчас нет", - сказал министр.
В то же время он отметил, что может инициировать отказ от иска или заключения мирового соглашения, если увидит "какой-то позитив от этого".
"Откажусь ли я от иска в ЕСПЧ по Крыму, если Россия отдаст Крым? Конечно же! То есть, если есть какие-то мегапозитивные действия по конкретном каком-то кейсе, то можно отозвать. Но на практике я сейчас вариантов таких не вижу ", - добавил Малюська.
По его словам, Минюст "сфокусирован на имеющимся делам, так как ни одно из них еще не рассматривается по существу, а только решается вопрос их приемлемости".
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