Минсоцполитики борется со "схемам на гуманитарке", а не легальным "секонд-хендом", - заместитель министра
Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Олег Коваль на своей странице в Facebook.
"Наша задача - прекратить поток контрабанды, которая завозится в Украину под видом гуманитарной помощи. Минсоцполитики борется с "схемам на гуманитарке", а не легальным секонд-хендом ", - написал Коваль.
Он добавил, что "гуманитарную помощь" не нужно растамаживать, ведь это предметы, которые бесплатно раздаются целевым категориям населения или учреждениям. Этим пользуются определенные дельцы, которые завозят подержанные вещи как "гуманитарку", а потом продают в магазинах и бутиках.
"Если товары в эти магазины завезены и продаются в соответствии с нормами отечественного законодательства, - мы не имеем ничего против", - отметил Коваль.
Он отметил, что от этих схем государственный бюджет ежегодно теряет до 2 млрд грн.
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