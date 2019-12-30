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Espreso.tvОбществоЭксперт спрогнозировал курс доллара на начало 2020

Эксперт спрогнозировал курс доллара на начало 2020

После краткосрочного роста курс доллара стабилизируется

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,8 / 24,1 грн", - сказал он.

После длительного снижения, в четверг и пятницу, 26, 27 декабря, доллар перешел к быстрому росту.

"Очевидно, что фундаментально за эти два дня в украинской экономике ничего не изменилось. Рост спроса на валюту носило явно спекулятивный характер. Пятница - последний полноценный день, когда можно было купить валюту и успеть погасить валютный кредит или оплатить импортный контракт", - рассказал он.

Эксперт отметил, что в ближайшие после Нового года дни рынок должен прийти в норму, доллар стабилизируется, а позже имеет высокие шансы двинуться вниз, по направлению к 23 грн.

За прошедшую неделю курс доллара к гривне на различных сегментах рынка изменился по-разному.

  • Ранее аналитик Альпари Вадим Иосуб спрогнозировал, что к началу 2020 года курс будет находиться в диапазоне 22,5-23,5 грн / $.

 

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