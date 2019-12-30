29 декабря на фронте: противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

30 декабря, 2019, 08:38

В воскресенье, 29 декабря 2019 вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом говорится в информационной сводке по ситуации в зоне Операции объединенных сил по состоянию на 07:00 понедельника, 30 декабря.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Обстрелы украинских позиций зафиксировано в районе следующих населенных пунктов: дважды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; у Николаевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку с Васильевкой - из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Марьинка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; рядом с Широкино - с станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

"Один обстрел из крупнокалиберного пулемета противник совершил по защитникам Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - отмечается в сообщении.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Потерь с нашей стороны нет.